ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية فى أوكرانيا إلى 19 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة إنه "نتيجة للهجمات، تعرضت مرافق البنية التحتية الحيوية والمدنية أمس فى 12 منطقة ومدينة بكييف، حيث اندلع أكثر من 30 حريقاً، تم إخمادها من قبل خدمة الطوارئ الحكومية".

وأضافت أن ما يقرب من 301 منطقة فى مناطق كييف ولفيف وسومى وترنوبل وخميلنيتسكى لا تزال بدون مصادر طاقة بعد الهجمات الروسية.

ووفقًا لمهندسى الطاقة، تمت استعادة إمدادات الكهرباء لـ 3571 حيا فى مناطق بولتافا وسومى وترنوبل ولفيف وكييف وخميلنيتسكي.

وناشدت الهيئة، المواطنين البقاء فى الملاجئ وعدم تجاهل صفارات الإنذار فى ظل إمكانية وقوع ضربات صاروخية خلال النهار.

وهزت أمس عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية "كييف" وعددا من المدن الكبرى فى أنحاء البلاد، ما أدى إلى تدمير بنى تحتية حيوية.