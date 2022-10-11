العالم اليوم - فيديو لرياضي رهيب.. يمزج لعبتي التنس والبولينغ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل شريط فيديو يظهر رياضيا يمزج بين لعبتي تنس الطاولة والبولينغ بطريقة تفوق التصور.

وفي بداية الفيديو، يضع الرياضي الأجسام الخشبية التي تستخدم في رياضة البولينغ على حافة طاولة التنس، وبضربة واحدة أوقعها جميعا.

وفي لقطة أكثر صعوبة، وضع جسمين خشبيين على طرفي الطاولة، وفي هذه الحالة أيضا تمكن من إسقاطهما بكرة واحدة.

وفي تجربة ثالثة، وضع ثلاثة أجسام متباعدة ضربها بكرة واحدة قسقطت جميعا.

وأسقط جسمين عن حافة الطاولة بطريقة تبدو غريبة، إذ ألقى كرة ثم ألحقها بأخرى فأسقطت الأولى الجسم الأول والثانية فعلت الأمر نفسه مع الجسم الثاني.

وفيما بدا أنه أصعب تجربة، ضرب 3 كرات دفعة واحدة على 3 أجسام فأصابت أهدافها كلها.

ورغم أن الفيديو ليس حديثا، إلا أنه لقي انتشارا في الأيام الأخيرة، بحسب موقع "أن دي تي في".

وعلى سبيل المثال، شاهد نحو 147 ألف شخص الفيديو على حساب واحد في موقع "تويتر".

واللاعب الذي ظهر في الفيديو ياباني، ويعرف على الإنترنت باسم "Takkyuu Geinin".

ويملك قناة على موقع "يوتيوب" يقدم فيها بشكل منتظم مقاطع فيديو تظهر ممارسته لكرة تنس الطاولة بطرق غريبة، ويشترك في القناة 785 ألف شخص وشوهدت الفيديوهات فيها أكثر من 500 مليون مرة.