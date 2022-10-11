إسرائيل ترحب بمسودة اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الثلاثاء، إن إسرائيل راضية عن المسودة النهائية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأضاف حولاتا في بيان "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".

وحظيت مسودة الاتفاق، التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

لكن وسط معارضة داخلية في البلدين، طلب لبنان من المبعوث الأمريكي عدة تعديلات.

وقال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق، إنه جرى إخطار رئيس الوزراء يائير لابيد "بتفاصيل التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق، ووجَّه فريق التفاوض لرفضها".

ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنًا القبول رسميًّا بحدود برية مشتركة.

ورفض لبنان، الذي لم يعترف قط بدولة إسرائيل، تأكيد لابيد أن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في حقل قانا.