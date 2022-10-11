ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول، إن روسيا قصفت محطة توليد الكهرباء الحرارية فى فينيتسا بطائرات كاميكازى بدون طيار صباح اليوم الثلاثاء.
وقال سيرهى بورزوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى فينيتسا: "تم شن هجوم على محطة الطاقة بواسطة طائرتين بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازى، وتعمل فرق الإنقاذ حاليًا فى مكان الحادث".
وأفاد بيان الهيئة بأن القوات الأوكرانية صدت خمس هجمات فى اتجاهات خاركيف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابع للجيش الروسى.
وتابعت: "شنت روسيا ضربات صاروخية واستخدمت بنشاط طائرات بدون طيار هجومية لتدمير البنية التحتية الحيوية والمدن المكتظة بالسكان فى أوكرانيا، لكنها غير قادرة على منع الهجوم المضاد الناجح لقوات الدفاع الأوكرانية فى اتجاهات خاركيف وخيرسون، لذلك يحاول الروس ترهيب وزرع الذعر بين سكان أوكرانيا"، كما أن تعبئة وتحركات الاحتياطيات من قبل روسيا لا توفر فرصة للتغلب على مقاومة المدافعين الأوكرانيين.
وخلال اليوم الماضى، شن الروس أكثر من 61 هجومًا صاروخيًا و32 غارة جوية، وأكثر من 92 هجومًا من طراز ميلرز، فيما دمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية 73 هدفا جويا باتجاهات مختلفة، من بينها 46 صاروخ كروز و27 طائرة مسيرة.
ونتيجة لهجوم صاروخى مكثف، تضررت البنية التحتية لأكثر من 30 منطقة يوم أمس، كما قُتل وجُرح مدنيون فى مختلف أنحاء أوكرانيا، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية على البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية فى جميع أنحاء أراضى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تهاجم منطقة فينيتسا الأوكرانية بطائرات مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.