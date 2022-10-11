روسيا تهاجم منطقة فينيتسا الأوكرانية بطائرات مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تهاجم حاليا منطقة فينيتسا وسط أوكرانيا بطائرات كاميكازى بدون طيار، بينما نجحت القوات الأوكرانية فى صد خمس هجمات فى اتجاهات خاركيف وخيرسون.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول، إن روسيا قصفت محطة توليد الكهرباء الحرارية فى فينيتسا بطائرات كاميكازى بدون طيار صباح اليوم الثلاثاء.

وقال سيرهى بورزوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى فينيتسا: "تم شن هجوم على محطة الطاقة بواسطة طائرتين بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازى، وتعمل فرق الإنقاذ حاليًا فى مكان الحادث".

وأفاد بيان الهيئة بأن القوات الأوكرانية صدت خمس هجمات فى اتجاهات خاركيف وخيرسون كما قصفت مركزا للقيادة تابع للجيش الروسى.

وتابعت: "شنت روسيا ضربات صاروخية واستخدمت بنشاط طائرات بدون طيار هجومية لتدمير البنية التحتية الحيوية والمدن المكتظة بالسكان فى أوكرانيا، لكنها غير قادرة على منع الهجوم المضاد الناجح لقوات الدفاع الأوكرانية فى اتجاهات خاركيف وخيرسون، لذلك يحاول الروس ترهيب وزرع الذعر بين سكان أوكرانيا"، كما أن تعبئة وتحركات الاحتياطيات من قبل روسيا لا توفر فرصة للتغلب على مقاومة المدافعين الأوكرانيين.

وخلال اليوم الماضى، شن الروس أكثر من 61 هجومًا صاروخيًا و32 غارة جوية، وأكثر من 92 هجومًا من طراز ميلرز، فيما دمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية 73 هدفا جويا باتجاهات مختلفة، من بينها 46 صاروخ كروز و27 طائرة مسيرة.

ونتيجة لهجوم صاروخى مكثف، تضررت البنية التحتية لأكثر من 30 منطقة يوم أمس، كما قُتل وجُرح مدنيون فى مختلف أنحاء أوكرانيا، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية على البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية فى جميع أنحاء أراضى أوكرانيا.