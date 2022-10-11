اليابان ترفع إجراءات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأقصى للوافدين يوميا والحظر على الرحلات الفردية غير المحددة مسبقا فى محاولة لإحياء قطاع السياحة الذى تأثر عقب جائحة كورونا.





وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو- بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن "تخفيف الضوابط الحدودية يهدف لزيادة تسهيل التبادلات الدولية بين اليابان وخارجها مع الاستفادة من ضعف الين وهو مفيد للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لليابان".

ومن جانبه، قال وزير السياحة اليابانى تيتسو سايتو "إنه يوم تاريخى لصناعة السياحة"، موضحا أنه بالإضافة لرفع سقف الدخول لـ 50 ألف شخص وإنهاء شرط أن يسافر السائحون فى جولات سياحية، لن تطلب اليابان بعد الآن من الزائرين الحصول على تأشيرة إذا كانوا مواطنين فى بلد أبرمت معه اليابان اتفاقية تنازل قبل الوباء".

وأشار إلى أنه بالنسبة للسياحة المحلية فقد بدأت الحكومة اليابانية برنامجا وطنيا لخصم السفر، حيث تقدم إعانة مالية تصل إلى 11 ألف ين أى ما يعادل نحو 76 دولارا أمريكا للفرد، مضيفا أن ذلك البرنامج بدأ فى جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة باستثناء طوكيو التى ستنضم فى 20 أكتوبر الجارى.

وألغت اليابان تصنيفها للبلدان والمناطق من خلال مخاطر كوفيد-19 والسماح للأشخاص بتخطى اختبار الكشف عن الفيروس والعزل عند الدخول طالما أنهم يقدمون دليلا على خضوعهم لثلاثة لقاحات أو إرجاع نتيجة اختبار سلبية خلال 72 ساعة من المغادرة.

وكانت تدابير مراقبة الحدود اليابانية قد تعرضت لانتقادات من قبل السياحة والترفيه وغيرها من الصناعات فى الداخل والخارج لكونها صارمة للغاية وطويلة الأمد، حيث تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، بجعل إجراءات دخول اليابان متماشية مع مجموعة الدول السبع الأخرى.