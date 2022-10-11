الهند تعرب عن قلقها العميق إزاء تصعيد الصراع فى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 08:27 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها العميق، إزاء تصعيد الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد أن هزت عدة ضربات صاروخية روسية صباح الاثنين عددا من المدن الأوكرانية.

وقالت الخارجية الهندية - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية - "نؤكد مجددا أن تصعيد الأعمال العدائية لا يخدم مصلحة أي طرف، ونحث على الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة إلى مسار الدبلوماسية والحوار".

وأكدت وزارة الخارجية أن الهند على استعداد لدعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.