أمريكا تضغط خلال اجتماعات صندوق النقد لفرض سقف لسعر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية ممارسة ضغوط خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى هذا الأسبوع من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسى رغم قرار منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها (أوبك بلس) بخفض الإنتاج والذى تسبب بالفعل فى ارتفاع الأسعار.





ووفقا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، فمن المقرر أن تبحث جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ونائبها والى أدييمو فرض هذا السقف السعرى مع سائر وزراء المالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتى تجرى حاليًا فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

كانت دول "أوبك بلس" (وهى المنظمة الدولية الحاكمة للدول مصدرة النفط عالميًا والتى تضم روسيا فى عضويتها الموسعة) قد أعلنت فى الأسبوع الماضى خفضا متوقعا لإنتاج النفط بواقع مليونى برميل يوميا.

وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن كانت قد حاولت عرقلة هذا القرار وسط زيادة تكاليف الوقود.

وقال مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية -فى تصريح للصحفيين- إن هذا الخفض لا يشكل ضغطا على مجموعة دول السبع الكبرى فى إستراتيجيتها بحرمان روسيا من مصدر دخل كبير لمواصلة حربها فى أوكرانيا من خلال فرض سقف سعرى على النفط الروسى.