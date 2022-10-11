سنغافورة تراجع سياساتها المتعلقة بالإنجاب والإسكان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن وونج قوله إن السياسات الاجتماعية المنتظرة تستهدف تقوية الأسر ودعم كبار السن وتحسين الحراك الاجتماعى فى سنغافورة، كما تعهد بالنظر فى مدى كفاية التقاعد لكبار السن وبذل الجهود لتضييق التفاوت فى الدخل كأولوية رئيسية.

وفيما يتعلق بتشجيع العائلات الشابة على إنجاب المزيد من الأطفال، أشار وونج إلى أن فترات الانتظار الطويلة لتسلم الشقق التى طرحتها لجنة الإسكان والتطوير الجديدة وارتفاع أسعار المنازل التى يعاد بيعها من أسباب القلق الرئيسية للعديد من الشباب السنغافوريين.

وأضاف أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاضطرابات فى برنامج البناء الناتجة عن تفشى وباء كورونا خلال الأعوام السابقة، إلا أن لجنة الإسكان تعمل على زيادة المعروض من الشقق الجديدة لإطلاق المزيد من الشقق وتلبية الطلب فى وقت قريب، كما ستتم مراجعة سياسات الإسكان لمساعدة مشترى المنازل للمرة الأولى فى تأمين شقة بسرعة وبتكلفة معقولة.

وأفاد وونج بأن الحكومة ستعمل كذلك على مساعدة الوالدين على تحقيق التوازن بين العمل والالتزامات الأسرية عن طريق تشجيع الحكومة على طرح ترتيبات عمل أكثر مرونة ومراجعة تدابير الإجازة مدفوعة الأجر.