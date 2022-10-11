البيت الأبيض: بايدن يتعهد هاتفيا لزيلينسكى بأنظمة دفاع جوى متطورة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك - حسب بيان أصدره البيت الأبيض - فى سياق اتصال هاتفى بين الرئيسين، حيث أعرب بايدن عن إدانته للضربات الصاروخية الروسية فى أنحاء أوكرانيا، بما فى ذلك كييف العاصمة، كما قدم تعازيه فى الضحايا ومواساته للمصابين وأسرهم.

وأشار البيان إلى أن بايدن شدد كذلك على المشاركة الراهنة مع سائر الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض تكاليف على روسيا وتحميلها المسئولية عن تداعيات الحرب الأوكرانية وتقديم كافة المساعدات لأوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.