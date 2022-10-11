الأمم المتحدة تحذر من تزايد الإصابات بالإيدز

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2021 تسجيل 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس الإيدز، وهو ما يمثل زيادة بواقع مليون حالة إصابة على المستوى المستهدف فى عام 2020 والبالغ 500 حالة إصابة.

وأشار البيان إلى أن الدول الـ28 التى شهدت تسجيل ثلاثة أرباع جميع الإصابات الجديدة فى أنحاء العالم ضمن التحالف العالمى للوقاية من الإيدز.

ويتزامن ذلك مع ما أظهره أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، من أن الإصابات الجديدة بالفيروس انخفضت بنسبة 3.6% فقط بين عامين 2020 و2021 سنويا منذ عام 2016.