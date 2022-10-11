مسؤول لبنانى: التدخلات السياسية ساهمت فى ضرب الثقة بالأداء القضائى بالبلاد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس القضاء الأعلى بلبنان القاضى سهيل عبود إن ما وصفه بالتدخلات السياسية من الجهات والمراجع المختلفة فى القضاء ساهمت وتساهم فى ضرب الثقة بالأداء القضائى فى البلاد، مشيرا إلى أن التدخلات إما صراحة أو ضمنا سواء سكوتا أو تجاهلا.





وأضاف القاضى سهيل عبود فى بيان له الاثنين أنه لن يحضر جلسة مجلس القضاء الأعلى المقررة غدا والتى دعا إليها وزير العدل اللبنانى القاضى هنرى خورى، موضحا أن هذا القرار جاء إلتزاما بقسمه بالحفاظ على استقلالية القضاء وكرامته، إيمانا منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمس هذه الاستقلالية.

وعبر القاضى عبود عن يقينه بأن القضاء اللبنانى، زاخر بقضاة مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط بقسمهم لاستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلى والحقيقى فى بناء دولة القانون والعدالة، مشددا على أنه سيقف دائما أمام أى تدخل فى القضاء من أى جهة أو فئة أو فريق.

واعتبر أن هناك محاولات تدخل سياسى سافر فى العمل والأداء القضائيين، وذلك من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمنت إفتراءات وتجاوزات كان لها إنعكاسات سلبية على الثقة بالقضاء ومصداقيته وكرامته وحسن سير مرفق العدالة – على حد تعبيره، مشيرا إلى أن التدخلات السياسية فى القضاء ظهرت فى أكثر من موقف.

وأشار إلى أن القضاء اللبنانى كان من الممكن أن يحقق الآمال المعقودة عليه لو تم دعمه بإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن مشروع القانون تكرر دراسته فى اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات، وذلك بالإضافة إلى إصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية مؤكدا أنها ما زالت تنتقل وتحفظ فى أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسباب غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مرارا – على حد قوله.

وأكد على أهمية دعم القضاء عبر تحسين أوضاعه المادية والمعيشية، ما تسبب وأدى الى إضعاف فعالية العمل القضائى أو تعطيله.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى بلبنان على أن مسار العدالة فى لبنان لن يتوقف، خصوصا فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى، مجددا التزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى الصادر فى الخامس من أغسطس عام 2020 والذى تضمن العمل دون هوادة على إنجاز التحقيقات فى هذه القضية وصولا إلى تحديد المسئوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين.

وأوضح أن القضاء رغم كل الظروف الصعبة التى يمر بها لبنان لا يزال يضم خيرة القضاة القادرين على مجابهة التحديات والانتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبرت التضحيات.