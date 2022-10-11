الدوما: موسكو لا تهدف إلى إزاحة النظام الحاكم فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الدوما الروسى (النواب)، ليونيد سلوتسكى إن موسكو لا تهدف إلى إزاحة النظام الحاكم فى أوكرانيا، وإنما تسعى إلى منعه من امتلاك أسلحة دمار شامل.





وذكر "سلوتسكى"، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء أمس الاثنين، أن روسيا تتحرك من خلال العمليات العسكرية الحالية من أجل الدفاع عن أمنها القومى، وذلك فى ظل ما يحدق به من مخاطر بسبب "ممارسات كييف"، وليس لأجل تفكيك النظام السياسى فى أوكرانيا.

وأشار المسئول الروسى، إلى أن الضربات التى شنتها بلاده الاثنين على عدد من مناطق أوكرانيا، كانت ردا على الهجمات الأوكرانية على الجسر الذى يربط البر الروسى بشبه جزيرة القرم.

وأكمل المسئول الروسى رفيع المستوى، أن أوكرانيا حاولت أن تأتى بحلف شمال الأطلسى "الناتو" إلى الحدود المتاخمة لروسيا، الأمر الذى نظرت إليه موسكو بمثابة تهديد وجودى لها "نحن ندافع ولا نهاجم".

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الدوما الروسى "منذ ثمانية أعوام، ونحن نشهد على مهاجمة أوكرانيا للأقاليم الروسية فى لوجانسك ومناطق أخرى، وهذه الضربات تصيب البنية التحتية الروسية"، متابعا أن الجيش الأوكرانى يضرب أهدافا مدنية.