الجزائر وفرنسا تتفقان على تكثيف مواصلة الجهود لتحقيق الشراكة الثنائية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر وفرنسا الاتفاق على تكثيف حوارهما السياسى ومواصلة جهودهما المشتركة، فى ضوء التطور المستمر الذى تشهده العلاقات الثنائية، من أجل تنفيذ عاجل "لإعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بين البلدين، والذى وقعه الرئيسان الجزائرى عبد المجيد تبون، والفرنسى إيمانويل ماكرون بهدف الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستثنائية التى قررا بناءها.





جاء ذلك خلال المحادثات التى جمعت وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، الاثنين، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك على هامش زيارتها إلى الجزائر فى إطار انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لنجاح الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية المشتركة، التى توجت بالتوقيع على أكثر من عشر آليات تعاون فى مختلف المجالات.

وبحسب البيان، سمح هذا اللقاء أيضا لرئيسى دبلوماسية البلدين باستعراض جملة من المسائل الراهنة على المستوى المحلى والدولى، وكذلك مختلف جوانب الشراكة الأورومتوسطية، والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبى.

وأوضح لعمامرة، فى تصريح صحفى عقب المحادثات التى أجراها مع نظيرته كاثرين كولونا، عن تعيينه للأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للقيام بمهمة "المنسق الدائم للعلاقة الجزائرية الفرنسية، وبكافة جوانب التعاون؛ تطبيقا للاتفاقيات التى تم إبرامها تنفيذا لتعليمات الرئيسين الجزائرى عبد المجيد تبون ونظيره إمانويل ماكرون.

و من جانبها، أعربت كولونا عن ارتياحها لجودة المحادثات "المثمرة والودية" مع لعمامرة، مشيرة إلى أنها كلفت الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية بمتابعة حسن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة فى الجزائر وباريس، وكذلك تحضير كل (الاتفاقيات) الأخرى المستقبلية.