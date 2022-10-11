السودان يشارك فى اجتماعات صندوق النقد الدولى بواشنطن

جدة - نرمين السيد - شارك السودان اليوم فى الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى المنعقدة حالياً بواشطن، و قد بدأ باجتماع المجموعة الإفريقية الأولى (مجموعة جنوب الصحراء) والتى تتكون من 22 دولة منها تنزانيا، والسودان، وجنوب افريقيا، وبورندى وناميبيا، والتى تجمع بين محافظى البنوك ووزراء المالية والمجتمع المدنى والمديرين التنفيذيين فى القطاع الخاص والأكاديميين بهذه الدول.





وقالت وزارة المالية فى بيان، إن الاجتماع ناقش تقريرا عن الدائرة الانتخابية فى القاعدة الخامسة لصندوق النقد الدولى وتوظيف مواطنى المناطق الناقصة التمثيل فى هذه الدائرة وتلبية معايير التنوع للصندوق، إضافة إلى التزام إدارة الصندوق بتعزيز التوظيف وتحقيق العدالة فى أعداد الموظفين الممثلين لهذه الدول فى الدرجات الوظيفية المختلفة الخاصة بصندوق النقد الدولى. الجدير بالذكر أن وفد السودان يرأسه الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بعضوية الدكتور محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية، والسفير عبد الله إدريس سفير السودان بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من أعضاء الوفد، وسيشارك الوفد فى اجتماعات صندوق النقد الدولى بالعديد من الأوراق بجانب اللقاءات الجانبية المصاحبة للاجتماعات.

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