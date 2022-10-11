العالم اليوم - خطيبة سابقة تشعل الإنترنت.. باعت خاتم الارتباط "برخيص"

انتم الان تتابعون خبر خطيبة سابقة تشعل الإنترنت.. باعت خاتم الارتباط "برخيص" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 06:22 صباحاً - عرضت سيدة أسترالية خاتم ألماس للبيع بسعر أقل من سعره الأصلي بعدما انتهت علاقتها مع شريكها السابق، ما أثار جدلا على الإنترنت.

ونشرت صفحة لبيع المنتجات على "فيسبوك" في أستراليا خاتم ألماس صنعته شركة "تيفاني" الشهيرة مقابل 18500 دولار أميركي، وذلك أقل من الثمن الذي بيع به سابقا بنحو 5 آلاف دولار، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت السيدة في المنشور الخاص ببيع الخاتم أنه تريد بيعه لـ"أسباب واضحة"، مشيرة إلى أنه مقارنة الأسعار الحالية "فثمن خاتم تيفاني وزنه واحد قيراط يبلغ 23600 دولار، لكني مستعدة للتخلي عنه مقابل 18.500 دولار".

وأكدت السيدة الأسترالية أن الخاتم لم يلبس كثيرا.

وكان الانقسام واحد بين مستخدمي الصفحة حول ما إذا كانت تمتلك السيدة حق بيع الخاتم أم لا.

وشكك البعض في جودة الخاتم مع عرضه بهذا الثمن، بينما تساءل آخرون عن شرعية بيع مجوهرات بعد إنهاء الخطوبة.

وقالوا إنه إذا أنهت السيدة العلاقة فعليها أن تعيد الخاتم إلى خطيبها السابق.

وعلقت إحدى السيدات قائلة: "من الناحية القانونية لا يمكنك بيع هذا وعليك إعادته إذا لم تشرعي في الزواج".

وقال آخر: "إذا دفع ثمنها (الخطيب)، فهو ملكه ويجب أن يحصل على كل المبلغ".