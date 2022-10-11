الكويت: توقف اضطرارى لبعض وحدات مصفاة الأحمدى ومصنع الغاز

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تعرض بعض وحدات مصفاة ميناء الأحمدى وبعض وحدات مصنع الغاز فى المصفاة عند الثامنة من مساء أمس الاثنين، إلى انخفاض فى الطاقة التكريرية أدى إلى توقفها الاضطراى عن العمل "بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة".





وقالت الشركة -فى بيان- إنها تتواصل حاليا مع المعنيين فى الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لتتمكن من إعادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة، وأكدت أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

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