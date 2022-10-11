رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث آخر المستجدات السياسية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات مع عدد من النواب، بمقر رئاسة مجلس النواب فى عين التينة بالعاصمة بيروت.

والتقى برى النائب الدكتور عبد الرحمن البزرى، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة والشؤون التشريعية والإنمائية.

وتناول برى آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، خلال لقائه بالنائب فؤاد مخزومى، الذى أكد أن اللقاء تناول الاستحقاقات المقبلة، خصوصا استحقاق رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك توافقا وإصرارا على إجراء اختيار رئيس فى أسرع وقت، داعيا لأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد دون أن تكون هناك مواجهة.