المصارف اللبنانية: البنوك تفتح أبوابها اليوم لخدمة الشركات

جدة - نرمين السيد - أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك العاملة فى لبنان ستفتح أبوابها لخدمة عملائها من الشركات حاليا على أن يقتصر التعامل مع الأفراد على خدمة الصراف الآلى وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك فى بيان للجمعية الاثنين، بعدما تردد من شائعات حول إغلاق البنوك فى لبنان بشكل كامل بدء من الغد الذى يوافق أول أيام عمل فى البلاد هذا الأسبوع نظرا لصدور قرار رئيس الوزراء بتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات أمس الاثنين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وأكدت الجمعية فى بيانها أن كل مصرف يلتزم بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن الإطار المعلن. وكانت فروع عدد من البنوك قد تعرضت بشكل متزايد لعمليات اقتحام من قبل عدد من المودعين للمطالبة بودائعهم تحت تهديد السلاح أو إيذاء العاملين فى البنك أو إيذاء النفس.

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