الادعاء العام الألمانى يحقق فى واقعة انفجار خطى غاز «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - أعلن الادعاء العام الاتحادى بـ ألمانيا، فى كارلسروه، الإثنين، بدء التحقيق فى الانفجارات التى وقعت بخطى غاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" الروسيين فى بحر البلطيق قبالة ساحل الدنمارك والسويد، فى شهر سبتمبر.





وقال متحدث باسم الادعاء العام إن هناك شبهات حول "وجود عمل تخريبى متعمد عبر استخدام متفجرات"، مضيفًا أن التحقيقات موجهة ضد مجهولين.

وذكر المتحدث أنه تم تكليف المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية فى ألمانيا بإجراء المزيد من التحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك دلائل كافية على أن خطى أنابيب الغاز قد "تضررا عمدًا من جراء تفجيرين على الأقل".

وأوضح المتحدث أن الادعاء العام الاتحادى مسؤول عن التحقيقات بسبب الأهمية الخاصة للقضية، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بهجوم متعمد وعمل تخريبى موجه لإمدادات الطاقة، وهو قد يضر بالأمن العام لألمانيا.

جدير بالذكر أن الخطين يمران من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وتحقق كل من الدنمارك والسويد أيضًا فى كيفية حدوث كسر فى الخطين.