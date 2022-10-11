وقال متحدث باسم الادعاء العام إن هناك شبهات حول "وجود عمل تخريبى متعمد عبر استخدام متفجرات"، مضيفًا أن التحقيقات موجهة ضد مجهولين.
وذكر المتحدث أنه تم تكليف المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية فى ألمانيا بإجراء المزيد من التحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك دلائل كافية على أن خطى أنابيب الغاز قد "تضررا عمدًا من جراء تفجيرين على الأقل".
وأوضح المتحدث أن الادعاء العام الاتحادى مسؤول عن التحقيقات بسبب الأهمية الخاصة للقضية، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بهجوم متعمد وعمل تخريبى موجه لإمدادات الطاقة، وهو قد يضر بالأمن العام لألمانيا.
جدير بالذكر أن الخطين يمران من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق وتحقق كل من الدنمارك والسويد أيضًا فى كيفية حدوث كسر فى الخطين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الادعاء العام الألمانى يحقق فى واقعة انفجار خطى غاز «نورد ستريم» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.