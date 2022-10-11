مندوب كييف بالأمم المتحدة: استفتاء ضم مناطق أوكرانية يهدد الوجود الأممى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، جاء ذلك خلال كلمة مندوب أوكرانيا خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر فى قرار يندد بضم روسيا مناطق أوكرانية. يذكر أنه خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الماضى أجرت دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا استفتاءات اختارت خلالها غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا. ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورؤساء تلك الأقاليم معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.

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