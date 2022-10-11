العالم اليوم - مطربة لبنانية تؤكد إصابتها بالسرطان.. وتكشف وضعها الصحي

انتم الان تتابعون خبر مطربة لبنانية تؤكد إصابتها بالسرطان.. وتكشف وضعها الصحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 01:21 صباحاً - أكدت الفنانة اللبنانية، دينا حايك، في اتصال هاتفي مع موقع "دوت الخليج"، يوم الاثنين، إصابتها بسرطان الثدي، قائلة إنها اكتشفت المرض الخبيث خلال مشاركتها في حملة لأجل التوعية بأهمية الفحص المبكر.

وقالت حايك "اكتشفت ذلك أثناء زيارتي لطبيبي الخاص وخلال مشاركتي في حملة أكتوبر لتشجيع الفحص المبكر لسرطان الثدي وإجراء الفحص الدوري المعتاد من خلال الصورة الشعاعية الخاصة بالثدي".

وأوضحت الفنانة حايك أنها خضعت لجراحة سريعة لإستئصال الورم بعدما تبين أنه من النوع الخبيث، وبدأت بتلقي العلاج بالأشعة في إحدى مستشفيات بيروت المتخصصة .

ونفت حايك أن يكون الورم قد اكتشف في مرحلة متقدمة كما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي، لافتة الى أن وضعها الصحي مستقر وأنها بدأت تواظب على تلقي العلاج وفق إرشادات الأطباء .

وانتشر خبر إصابة الفنانة دينا حايك أمس الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام المحلية والعربية.

وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن حايك اكتشفت المرض وزعمت أن الورم في مرحلة متقدمة.

وأوضحت التعليقات أن حايك تخضع لجلسات العلاج من السرطان في أحد مستشفيات العاصمة بيروت، في مواجهة المرض الذي وصل إلى مراحل متقدمة.

تفاعل واسع

وتفاعل الوسط الفني وجمهور حايك بشكل واسع مع خبر مرضها، بعدما نشر الإعلامي اللبناني، إيلي مرعب، على تويتر خبر إصابة حايك بالسرطان، وسط متمنيات بالشفاء العاجل.

وتعرضت حايك سابقاً لأزمة صحية حادة أوقفتها عن الغناء مدة 18 شهراً، حين أُصيبت بجرثومة في أنفها ناتجة عن خطأ طبي سابق، وكان وضعها خطيرا بسبب قربها من الدماغ، مما اضطرها للخضوع لأكثر من عملية جراحية في فرنسا وألمانيا في عام 2010.

ودينا حايك فنانة ومغنية لبنانية اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، واسمها الفني دينا حايك (40 سنة) بدأت مسيرتها الفنية منذ العام 1999

درست القانون، إلا عملت في الغناء، وطرحت أعمالات حققت شهرة واسعة من بينها أغان كـ"سحر الغرام" و"درب الهوى".