الرئيس التونسى يبحث مع وزير الداخلية الوضع العام فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن اللقاء تناول الوضع العام فى البلاد، ومسألة توظيف بعض المجالس البلدية لرفض التعريف بإمضاء التزكيات، إلى جانب ممارسات آخرى كما هو الشأن فى إحدى الضواحى الشمالية للعاصمة، حيث يتم العمل على تيسير الإمضاء لخدمة أحد المترشحين المقربين، فضلا عن ترهيب المواطنين للقيام بجمع التزكيات.

وقال الرئيس التونسى إن هذا الأمر لا يقتصر على بلدية واحدة، بل على العديد من البلديات التى يُفترض فيها الحياد.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أنه إلى جانب هذه الممارسات المفضوحة، يسعى الكثيرون بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كل إمضاء.

وذكّر رئيس الجمهورية بما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابى من ملاحقة هؤلاء جزائيا، فضلا عن الحرمان من الحق فى الانتخاب والترشح.