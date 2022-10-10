هيئة انتخابات تونس: نحرص على تأمين مسار انتخابى سليم ويتمتع بالشفافية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة بوعسكر فى أعمال الدورة التدريبية الثانية التى تنظمها الهيئة لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية بالداخل والخارج ومسئولى بالشئون القانونية بالهيئات الفرعية، وعدد من مسئولى الإدارات المركزية، حول شروط وإجراءات قبول الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة فى 17 ديسمبر المقبل.

وشدد بوعسكر على الأهمية التى توليها الهيئة لتعظيم أداء أعضائها لمهامهم، واحترامهم لحيادية الهيئة طوال العملية الانتخابية فى تونس، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، والتزامهم التام بالإجراءات القانونية لإنجاز أية عملية انتخابية خاصة فى هذه المرحلة المتعلقة بجمع التزكيات، وقبول أوراق المرشحين مع ضرورة إنجاز هذه العمليات فى إطار القانون وبالدقة والسرعة المطلوبتين.