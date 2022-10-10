وزير الخارجية السعودى: نثمن إعلان جوبا دعم استضافة الرياض إكسبو 2030

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إعلان جمهورية جنوب السودان دعم استضافة بلاده لمعرض إكسبو الدولى 2030 فى العاصمة الرياض، مؤكداً أن هذا الدعم يأتى تتويجا للعلاقات الإيجابية بين المملكة وجنوب السودان.





جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفى جمع وزير الخارجية السعودى بنظيره الجنوب سودانى مييك آيى، فى العاصمة جوبا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وذكر الأمير فيصل بن فرحان أنه ناقش مع وزير خارجية جنوب السودان الشراكة بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر فى الأمور المتعلقة بالسلم والأمن الإقليمى والدولى. وأوضح أن المحادثات التى تمت خلال زيارته الرسمية شملت تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون فى مجال الاستثمار والتجارة والطاقة والأمن. من جانبه، رحب وزير خارجية جمهورية جنوب السودان بنظيره السعودى، واصفاً زيارته الرسمية إلى جوبا بالتاريخية فى ظل التوترات التى يشهدها العالم، موضحاً أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع المملكة لإحداث توازن فى ظل الرواج للاستقطابات حول العالم، وأن المملكة تمثل نموذجاً فريداً من نوعه بسماتها وقدراتها النوعية. وذكر "آيى" أن جمهورية جنوب السودان تتمتع بتنوع جغرافى ولديها إمكانات عالية فى مجال الزراعة والاستثمار، وأنها تسعى لإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار.

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