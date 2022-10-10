بلينكن يعرب لنظيره الأوكرانى عن تعازيه لسقوط ضحايا

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين، أعرب عن أعمق تعازيه لوزير الخارجية الأوكرانيا، ديمترو كوليبا بعد سقوط ضحايا اليوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا.





وأضافت الوزارة فى بيان أوردته على موقعها الالكترونى، أن بلينكن تحدث مع كوليبا حول الضربات المروعة التى شنها الكرملين على أوكرانيا اليوم، بما فى ذلك موجات الصواريخ التى ضربت شوارع العديد من المدن الأوكرانية خلال ساعة الذروة. بحسب البيان، أشاد بلينكن بأوكرانيا لعدم سماحها للرئيس الروسى فيلاديمير بوتين بتحطيم روح أوكرانيا وأعاد تأكيد عزم الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا. وأشار بلينكن فى البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية الحيوية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ورعاية شعبها، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

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