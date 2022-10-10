فلسطين: جريمة إعدام الطفل سمودى تشكك فى احترام المجتمع الدولى لقوانينه

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن جريمة إعدام الاحتلال الاسرائيلى للطفل الفلسطينى محمود محمد خليل سمودى (12 عامًا)، تشكك فى قدرة المجتمع الدولى على احترام قوانينه وقراراته.





وكان الطفل قد ارتقى فى وقت سابق اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى، أن هذه الجريمة الجديدة التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل "سمودى" جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومى بحق أبناء الشعب الفلسطينى بغطاء وموافقة المستوى السياسى الإسرائيلى، تنفيذا لسياسة "إطلاق النار بهدف القتل" التى أدت إلى استشهاد مئات الأطفال الفلسطينيين. وقالت الوزارة إن إسرائيل تستهدف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم وتشويههم، وبالتالى حرمانهم من حقهم فى الحياة، ما يدل على مستوى الانحطاط الأخلاقى لدى جيش الاحتلال. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء الفورى بتحقيقاتها فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

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