الكويت: نمضى بخطى حثيثة وثابته لتجسيد بنود التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكدت دولة الكويت أنها تمضى بخطى "حثيثة وثابتة" لتجسيد كل عناصر وبنود أعمال التنمية المستدامة خاصة فى مجال تطوير رأس المال البشرى وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول فى المجتمعات.





وقال مندوب الكويت الدائم لدى اليونسكو ادم الملا -خلال الدورة الـ215 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)- إن دولة الكويت تمضى بخطى حثيثة وثابتة بقيادة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نحو إعداد أجيال صاعدة، مشيرا إلى الخطة التنموية الوطنية (كويت جديدة بحلول 2035) التى تجسد كل عناصر وبنود أعمال التنمية المستدامة خاصة فى مجال تطوير رأس المال البشرى وتوفير تعليم شامل ومنصف وذو جودة عالية للجميع.

وأوضح أن معدل الإنفاق الكويتى على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع التعليم فى دولة الكويت 12 فى المئة من إجمالى الإنفاق الوطنى.

أما على الصعيد الإقليمى والدولى، أكد الملا أن دولة الكويت لم تفتأ من تقديم العون والمساعدة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات فى الكثير من الدول النامية عبر المؤسسات الكويتية المختلفة منها على سبيل المثال الصندوق الكويتى للتنمية.

وأشار إلى قمة تحويل التعليم التى عقدت فى سبتمبر الماضى وهدفت إلى التعبئة وبحث الحلول لتغيير التعليم بحلول 2030 وتسخيره لتحويل الاقتصاد والمجتمع من أجل التنمية المستدامة وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول فى المجتمعات، مضيفا أن تلك القمة أكدت فى بيانها الختامى على استمرار التعبئة العالمية وحثت الدول الأعضاء والشركاء على إبقاء شعلة تحويل التعليم متقدة مع التركيز على الإجراءات الملموسة على ارض الواقع سواء فى قاعات التدريس وغيرها او فى مجال تعزيز خبرة المعلمين والمتعلمين.

وقال الملا إن دولة الكويت تثمن الجهود التى بذلتها المنظمة والشركاء فى إنجاح مؤتمر (اليونسكو العالمى للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة) المنعقد فى المكسيك فى الفترة 28-30 سبتمبر الماضى وتتطلع الى تحقيق أهدافه بتطبيق ما ورد فى الإعلان الختامى.

وأعرب عن أمله أن يتم عرض تقرير على المجلس التنفيذى بصفة دورية عن تقييم التقدم المحرز بناء على معايير ومرجعيات واضحة ومحددة، داعيا إلى تنظيم لقاء بعد عامين يضم المختصين من الدول الأعضاء بهدف رصد وتقييم النتائج المحرزة وعرض التحديات والصعوبات لتداركها مستقبلا وتحديد أولويات العامين الأخرين.

يذكر أن دولة الكويت فازت بمقعد فى المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو للفترة 2021-2025 فى المؤتمر العام الـ41.