الإمارات تؤكد دعم الجهود الهادفة لخفض التصعيد فى أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت دولة الإمارات على استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمى للأزمة فى أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل فى الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولى.





ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المقررة إلى روسيا غداً، تأتى فى إطار سعى دولة الإمارات المستمر للإسهام فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية فى الأزمة بأوكرانيا للمساعدة فى التوصل إلى حلول سياسية فاعلة. وأشار البيان إلى أن المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة فى أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكرى والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

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