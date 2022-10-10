الجامعة العربية تؤكد استعدادها لمساعدة لبنان بتجاوز الأزمة السياسية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- أكدت الجامعة العربية استعدادها للقيام بأي دور يطلب منها لمساعدة لبنان في تجاوز الأزمة السياسية، خاصة وأن كافة الأطراف رحبت بمواكبة الجامعة العربية للبنان بهذه المرحلة المهمة.

وفي هذا الإطار، أجرى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، عدة لقاءات في لبنان بهدف استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي القادم، والنظر في سبل معالجة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.

واستهل الموفد الشخصي للأمين العام زيارته التي جاءت بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بعقد لقاءات مع زعماء الكتل النيابية من كافة الوان الطيف السياسي.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن لبنان لا يتحمل حالة "الاعتياد على الأزمة" أو القبول بالفراغ الرئاسي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها.

وناشد زكي خلال المقابلات التي اجراها كافة القيادات السياسة تقديم المصلحة الوطنية والجلوس سويًا وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

--(بترا)

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