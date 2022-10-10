الاتحاد الأوروبى يعلن إرسال دعم عسكرى إضافى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال خلال اتصال هاتفى بين الممثل الأعلى الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا لمناقشة الضربات الصاروخية والدعم الإضافى للبلاد، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا لملخص المكالمة، شدد بوريل على أن استهداف المدنيين جريمة حرب محظورة بموجب القانون الإنسانى الدولى، وقال إن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه السياسى والعسكرى والاقتصادى لأوكرانيا طالما لزم الأمر.

وغرد بوريل، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، بعد انتهاء المكالمة أن "الدعم من الاتحاد الأوروبى فى طريقه".

وكتب فى تغريدته "صدمت بشدة من الهجمات الروسية على المدنيين فى كييف ومدن أخرى فى أوكرانيا، مثل هذه الأعمال ليس لها مكان فى القرن الحادى والعشرين. أنا أدينهم بأشد العبارات الممكنة ".