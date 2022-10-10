جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال خلال اتصال هاتفى بين الممثل الأعلى الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا لمناقشة الضربات الصاروخية والدعم الإضافى للبلاد، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ووفقًا لملخص المكالمة، شدد بوريل على أن استهداف المدنيين جريمة حرب محظورة بموجب القانون الإنسانى الدولى، وقال إن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه السياسى والعسكرى والاقتصادى لأوكرانيا طالما لزم الأمر.
وغرد بوريل، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، بعد انتهاء المكالمة أن "الدعم من الاتحاد الأوروبى فى طريقه".
وكتب فى تغريدته "صدمت بشدة من الهجمات الروسية على المدنيين فى كييف ومدن أخرى فى أوكرانيا، مثل هذه الأعمال ليس لها مكان فى القرن الحادى والعشرين. أنا أدينهم بأشد العبارات الممكنة ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يعلن إرسال دعم عسكرى إضافى لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.