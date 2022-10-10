العالم اليوم - الإمارات تدعم الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد بأزمة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:22 مساءً - أكدت دولة الإمارات على استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المقررة إلى روسيا، الثلاثاء، تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.