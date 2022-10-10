بايدن يدين الضربات الروسية فى أوكرانيا.. ويؤكد: بوتين سيحاسب ‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضربات الصاروخية للجيش الروسي في كييف ومناطق ‏متعددة من أوكرانيا، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا وسط الحرب ‏المتصاعدة.‏

وقال بايدن، "هذه الهجمات تعزز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا لأطول فترة ‏ممكنة.. إلى جانب حلفائنا وشركائنا ، سنواصل فرض تكاليف على روسيا لعدوانها ‏ومحاسبة بوتين وروسيا على فظائعها وجرائم الحرب، وتقديم الدعم اللازم للقوات ‏الأوكرانية للدفاع عن بلادهم وحريتهم".

أطلقت روسيا الصواريخ ردا على ما يبدو على هجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة ‏القرم وأطلق ما لا يقل عن 83 صاروخا على أوكرانيا يوم الاثنين.‏

كما دعا بايدن ، في بيانه ، روسيا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وإخراج قواتها من البلاد، ‏وقدم تعازيه في الضحايا واصفا القتل بانه لا معنى له. لقى ما لا يقل عن 11 شخصًا ‏مصرعهم وأصيب العشرات يوم الاثنين ، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.‏

وقال بايدن: "إنهم يظهرون مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب السيد بوتين غير ‏الشرعية على الشعب الأوكراني".‏