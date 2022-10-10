برسالة ”‏USA OFFLINE‏”.. هجمات إلكترونية تعطل مواقع 14 مطارا أمريكيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - تم تعطيل العديد من مواقع المطارات الأمريكية بشكل مؤقت صباح اليوم الإثنين بعد هجوم إلكتروني ورد أن مجموعة القرصنة Killnet التي يزعم أنها مدعومة من روسيا نفذتها، وفقًا لتقارير إخبارية.
ذكرت شبكة CNN أن المواقع الالكترونية لمطاري أتلانتا ولوس أنجلوس الدوليين كانا من بين 14 موقعًا إلكترونيًا للمطارات تأثرت بالهجوم.
وقال المطار في تغريدة تم حذفها الآن: "موقع ATL (atlcom) يعمل بعد حادث في وقت مبكر من صباح اليوم جعله غير متاح للجمهور التحقيق في سبب الحادث جار. ولم تتأثر العمليات في المطار في أي وقت ".
في الأسبوع الماضي ، أعلنت Killnet أيضًا مسؤوليتها عن تعطيل العديد من مواقع الويب الحكومية الأمريكية ، بما في ذلك في كولورادو وميسيسيبي وكنتاكي.
نشرت مجموعة القرصنة على قناتها على موقع تليجرام قائمة بمواقع الانترنت الحكومية التي خططت لاستهدافها مع انقطاع الخدمة، تضمنت القائمة أيضًا صفحات حكومية من فلوريدا وألاباما وديلاوير وهاواي ، من بين ولايات أخرى.
ونشرت المجموعة أيضًا صورة على القناة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "USA OFFLINE" و "F - الناتو" على رسم لانفجار نووي محيط بتمثال الحرية.
كما أعلنت كيلنت مسؤوليتها عن شن هجمات إلكترونية ضد الدول الأعضاء في الناتو بما في ذلك إستونيا وليتوانيا.