عاجل.. أول تعليق لبايدن بعد الضربات التى استهدفت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى -فى بيان مكتوب أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية- "تلك الهجمات لم تجر شيئًا سوى أنها ستعزز أكثر التزامنا بالوقوف مع الشعب الأوكرانى لأطول فترة ممكنة".
وأكد أن "أمريكا إلى جانب حلفائنا وشركائنا ستواصل زيادة تكاليف الحرب على روسيا، وستحاسب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وروسيا على ما وصفه بـ"فظائع وجرائم الحرب"، وستقدم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية للدفاع عن بلادها وحريتها.
وتابع الرئيس الأمريكى "ندعو مجددًا روسيا إلى إنهاء هذا العدوان غير المبرر فورًا وإخراج قواتها من أوكرانيا".
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