بلينكن يعرب عن تقديره لخطوات أذربيجان وأرمينيا نحو اتفاق سلام دائم

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأذرى إلهام علييف، بحسب ما أفاد به بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس.
وخلال المحادثات، رحب بلينكين بـ"إفراج أذربيجان عن 17 أسير حرب لأرمينيا فى 4 أكتوبر، وحث الرئيس علييف على مواصلة اتخاذ خطوات محددة زمنياً وقابلة للقياس لدعم عملية السلام".
وذكر البيان أن بلينكن كرر دعم الولايات المتحدة لإجراءات منها "الترسيم الواضح للحدود، وإقامة شبكات نقل، واستعادة الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم، وعودة المحتجزين، وقضايا أخرى"، كما شدد على "أهمية المناقشات المتعلقة بالحقوق والضمانات الممنوحة لسكان ناجورنو كاراباخ وضرورة أن يحافظ
كلا الجانبين على وقف إطلاق النار، ويركزا على التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".
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