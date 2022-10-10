الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخى الروسى على أوكرانيا تصعيد غير مقبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - قال أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا تصعيد غير مقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن صدمته من الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم الاثنين "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا في المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.