عاجل.. مطارات الولايات المتحدة تتعرض لهجمات إلكترونية من روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى نيوز" إنه جرى استهداف بعض من أكبر المطارات فى البلاد بهجمات إلكترونية يوم الاثنين من قبل جهة داخل روسيا.
وقالت مصدر إن الأنظمة التى جرها استهدافها فى المطارات لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية والتنسيق الداخلى لشركات الطيران أو أمن النقل.
لكن الهجمات السيبرانية أدت إلى "منع وصول الجمهور" إلى نطاقات الويب العامة التى تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام فى المطار.
وتم الإبلاغ عن الهجمات لأول مرة فى حوالى الساعة 3 صباحا بالتوقيت الشرقى عندما أبلغت هيئة المطارات وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية بأن نظام مطار لاجوارديا قد أصيب.
وقد جرى استعادة الأنظمة فى المطار، لكن مطارات أخرى فى جميع أنحاء البلاد تعرضت لهجمات مشابهة.
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