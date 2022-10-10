15 ألفا و952 ضحية مدنية فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين فى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى وحتى أمس الأحد بلغ 15 ألفا و952 شخصا، منهم 6221 قتيلا و9371 مصابا.





وأوضح المكتب الأممى - فى تحديث أصدره اليوم الاثنين بجنيف - أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بدونيتسك ولوجانسك بلغ 8653 شخصا، بينهم 3696 قتيلا و4957 مصابا، مشيرا إلى أنه فى الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة فبلغ عدد القتلى 3297 قتيلا و3571 مصابا، فى حين بلغ عدد القتلى فى الأراضى التى تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها 399 قتيلا و1386 مصابا. وأضاف أنه فى مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل: (مدينة كييف وتشيركاسى وتشيرنيهيف وايفانو فرانكيفسك وخاركيف وخيرسون وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا وسومى وزابورجيا ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكى وبولتافا وريفنى وترنوبل وفينيتسيا ومناطق زيتومير)، والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الضحايا فبلغ عدد القتلى 2525 قتيلا و4414 مصابا. ولفت المكتب الأممى أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات أثار واسعة النطاق، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والضربات الجوية.

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