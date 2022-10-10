زيلينسكى يبحث هاتفيا مع تراس الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى منشور عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام" نقلته قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الاثنين - "أكدت فى حديثى مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس أننا نعتمد على قيادة بريطانيا العظمى فى تعزيز الدعم السياسى والدفاعى الدولى لأوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بحماية سمائنا، وناقشنا المزيد من الإجراءات الحازمة لزيادة الضغط على روسيا".
وكانت عدة انفجارات قد هزت العاصمة الأوكرانية (كييف) صباح اليوم، وعددًا من المدن الكبرى فى أنحاء البلاد؛ إذ أفاد مسؤولون محليون بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
وتأتى هذه الضربات بعد يومين من انهيار جزئى للجسر الوحيد الذى يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التى ضمتها موسكو فى عام 2014.
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