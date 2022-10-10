تنصيب الجنرال محمد إدريس ديبى رئيسا انتقاليا للتشاد

جدة - نرمين السيد - وقال الجنرال محمد إدريس ديبى إتنو- خلال مراسم التنصيب، وفقا لراديو "فرنسا الدولى"- إنه يعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان حوار المصالحة الذى انتهى، أول أمس السبت، فى أنجامينا، قد مدد لمدة عامين المرحلة الانتقالية، لحين اجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وذلك بعد 18 شهرا من تسلم "إتنو" الحكم على رأس مجلس عسكرى.

يذكر أن الجيش فى تشاد أعلن الجنرال إتنو رئيسا انتقاليا فى 20 أبريل 2021، على رأس مجلس عسكرى انتقالى يضم 15 جنرالا، وذلك فى اليوم نفسه لإعلان وفاة والده إدريس ديبى إتنو، الذى قتل على الجبهة بعدما حكم تشاد طوال نحو ثلاثين عاما.