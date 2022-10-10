بكين: مبدأ صين واحدة أساس الاستقرار عبر مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وقالت متحدثة باسم الوزارة "ماو نينج" - فى مؤتمر صحفى اعتيادى، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "إننا مستعدون لخلق مساحة كبيرة لإعادة التوحيد السلمى، ولكننا لن نترك أى مجال للأنشطة الانفصالية لما يسمى (استقلال تايوان)".

وأضافت أن التوتر الحالى عبر مضيق تايوان يعود إلى حقيقة التمسك العنيد من جانب سلطات الحزب الديمقراطى التقدمى فى تايوان بالوضع الانفصالى لما يسمى "استقلال تايوان"، وكذلك التواطؤ مع القوى الخارجية للقيام باستفزازات بصورة متواصلة، وهو الأمر الذى يقوض بشكل خطير الأساس المهم للتنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

وتابعت قائلة إن مسألة تايوان تثير الشواغل بالنسبة لسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، مشددة على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضى الصين، موضحة أن العلاقات عبر المضيق ستتحسن وتتطور عند اتباع مبدأ صين واحدة. ومع ذلك، قالت "ماو" إن الانحراف عن المبدأ سيؤدى إلى توتر واضطراب فى العلاقات عبر المضيق.