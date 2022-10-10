العالم اليوم - لهذه الأسباب.. معنويات مستثمري منطقة اليورو تواصل التراجع

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. معنويات مستثمري منطقة اليورو تواصل التراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - تراجعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مايو لعام 2020، مما يشير إلى ركود عميق في المنطقة التي تضم 19 دولة.

وكشف مسح، الإثنين، أن مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو قد هبط إلى مستوى -38.3 في أكتوبر، من -31.8 في سبتمبر، عند أقل من توقعات محللين في استطلاع لرويترز بقراءة -34.7.

وانخفض مؤشر فرعي للتوقعات أيضا إلى -41.0 من -37.0، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008 عندما بلغت الأزمة المالية ذروتها عقب انهيار بنك "ليمان براذرز".

وانخفض مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو أيضا إلى -35.5 في أكتوبر من -26.5 في سبتمبر، مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.

وقال مانفريد هوبنر، المدير في سنتكس، في بيان إن الغموض المستمر بشأن وضع الغاز والطاقة في الشتاء لم يتضاءل بسبب الهجوم على خطوط أنابيب نورد ستريم.

وأضاف أنه بجانب المخاوف الاقتصادية، يتزايد الآن أيضا احتمال تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا.

وعلى الصعيد العالمي، "ليس هناك ما يدعو للأمل"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية والحكومات لا يمكنهم التعامل مع الأزمة الحالية بالطريقة التي تم التعامل بها أثناء انتشار جائحة كورونا في عام 2020، نظرا لارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفائدة.

وقالت سنتكس إن المسح شمل 1331 مستثمرا وأُجرى في الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر.