روسيا: هدف الإجراءات المقبلة تفكيك النظام السياسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ميدفيديف - عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام"، اليوم الإثنين- "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا فى المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسى فى أوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.
ومن جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان، أن الضربات الصاروخية اليوم على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة فى الهجوم وحققت أهدافها، موضحة أن القوات المسلحة شنت هجوما مكثفا باستخدام سلاح طويل المدى وعالى الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة فى أوكرانيا.
وأضافت: "خسائر العدو بلغت أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و15 وحدة من معدات السيارات".
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