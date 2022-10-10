«غير مقبول».. الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالتصعيد الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتصعيد الروسى فى أوكرانيا، اليوم الإثنين، مؤكدًا أنه "تصعيد غير مقبول"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وتعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، لافتة إلى أنها تصدت لنحو 41 صاروخًا من إجمالى 79 صاروخًا أطلقتها القوات الروسية على البلاد. وأعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف.

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