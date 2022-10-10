الناتو يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا

الناتو يؤكد مواصلة دعم أوكرانياأكد حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، أن الناتو سيواصل دعم كييف "طالما كان ذلك ضروريا".

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ،في صفحته على "تويتر"، : "تحدثت مع وزير الخارجية (الأوكراني) دميتري كوليبا وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ:" سيواصل الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع ... طالما كان ذلك".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعلن في وقت سابق اليوم، أثناء اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أنه تم تنفيذ قصف مكثف على منشآت البنية التحتية الأوكرانية باستخدام الأسلحة عالية الدقة.

وجاء هذا القصف بعد يومين من الانفجار القوي الذي وقع في جسر القرم والذي وصفه الرئيس بوتين بالعمل الإرهابي الهادف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وأضاف أن كييف وضعت نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية، ومن المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون أي رد.