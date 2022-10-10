رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بإدراج عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، إنه يجب على المجتمع الدولى تجريم اعتداءات الاحتلال، ومساءلة إسرائيل على جرائمها، ووضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب.





وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته - "أن ما يحدث على الأرض إرهاب دولة منظّم تتحمل حكومة الاحتلال وحدها مسؤوليته".

وتابع "على العالم ألا يواصل صمته إزاء الجرائم التى يواصل جنود الاحتلال ارتكابها فى المدن والقرى والمخيمات، ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ضمن سياسة ممنهجة تقوم على القتل لأجل القتل، ترتفع وتيرتها، وتتسع مساحتها مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل".

وأشار إلى أن الصمت الدولى على الجرائم بمثابة التشجيع لها، فلا تكفى الإدانات، وبيانات التعبير عن القلق لوقف تلك الجرائم بينما تفقد أمهات وآباء فلذات أكبادهم، وثمرات قلوبهم وتحتجز جثامينهم فى ممارسات لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ويتواصل بالتوازى مع هذه الاقتحامات إرهاب المستوطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، واستباحة المقدسات.

وبين اشتية أنه خلال الشهر الماضى نفذ المستوطنون عشرات الاعتداءات، وأقامت قوات الاحتلال مئات الحواجز، واقتحمت، واعتقلت وقتلت، وجرحت، وهدمت، واستولت على مساحات واسعة من أراضى المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد اشتية أن الشعب الفلسطينى يواجه حربا شاملة، وعدوانا دمويا لم يتوقف لحظة واحدة، يتبادل خلاله جنود الاحتلال والمستوطنون الأدوار فى ارتكاب الجرائم.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى وقوف الحكومة إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، ودعا لأوسع تضامن شعبى ورسمى ودولى معهم.

وحول مشروع صوامع القمح فى فلسطين، قال اشتية إن الحكومة أعلنت أمس واليوم رغبتها إنشاء صوامع القمح فى فلسطين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بعد استكمال الدراسات، والاطلاع على التجارب الدولية فى مجال إنشاء الصوامع، وفق أفضل الانظمة التكنولوجية العالمية؛ بهدف الحفاظ على استقرار الأمن الغذائى فى فلسطين، خاصة فى ظل الأزمات الدولية، وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلع الاستراتيجية.