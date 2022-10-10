الصليب الأحمر يعلق عملياته فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نبأ عاجل لها، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المجلس النرويجى للاجئين أعلن أيضا وقف عملياته الإغاثية هناك إلى أن يكون الوضع آمنا لاستئنافها.

وهزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية "كييف" صباح اليوم، إلى جانب عدد من مدن وسط وغرب أوكرانيا.