العالم اليوم - مبيعات قياسية لسيارات تسلا في الصين خلال شهر سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر مبيعات قياسية لسيارات تسلا في الصين خلال شهر سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - ارتفعت مبيعات سيارات تسلا الكهربائية في الصين بنسبة 8 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، لتسجل رقمًا قياسيًا بعدد مبيعات شهري بلغ 83135 سيارة.

وبحسب بيانات جمعية سيارات الركاب في الصين، كانت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية الأشهر في العالم، قد حققت رقمًا قياسيًا لمبيعات سياراتها في شهر يونيو الماضي، والذي بلغ 78906 سيارة.

وبدأت شركة السيارات الأميركية تصنيع مركباتها في شنغهاي بالصين في ديسمبر 2019، وتواصل حاليًا زيادة استثماراتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعالميًا، قالت تسلا الأسبوع الماضي إنها قامت بتسليم عدد 343830 سيارة كهربائية في الربع الثالث من العام الجاري، وهو رقم قياسي، ولكنه أقل من توقعات المحللين في ريفينيتيف، والتي كانت تشير إلى 359162 سيارة.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، فقد قام مصنع الشركة في الصين بتسريع عمليات التسليم، وذلك بعد أن توقفت العمليات فيه بشكل مؤقت بغرض تعزيز قدرات الإنتاج وزيادتها إلى 22000 سيارة أسبوعًا بدلا من 17000 سيارة في شهر يونيو.

ومن جهة أخرى، احتفظت شركة "بي واي دي" الصينية بريادتها لسوق السيارات الكهربائية الصينية، حيث بلغت مبيعاتها 200973 سيارة في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن شهر أغسطس.

وأرجعت جمعية سيارات الركاب القفزة في مبيعات السيارات الكهربائية إلى الارتفاع في أسعار النفط، وقوة الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية.