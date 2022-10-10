مجلس الأمن الروسى: السلطات فى كييف تشكل تهديدا مستمرا لموسكو

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى ميدفيديف إن السلطات الأوكرانية فى كييف تشكل تهديدًا مستمرًا لموسكو، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

فيما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، كما أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف، صباح اليوم الإثنين.