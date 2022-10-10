افتتاح مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.. الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى السادس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.





ويشارك فى المؤتمر ممثلين عن وزارات الداخلية فى الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والمنظمة العربية للطيران المدنى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، استراتيجية عربية استرشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، وآلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود فى الدول العربية، إضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة باستخدام الطائرات والغواصات المسيرة. كما سيستعرض المؤتمر نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربى لأمن الحدود الذى عقد فى المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم، فى إطار الأنشطة المشتركة التى تنفذها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

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